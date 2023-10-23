Новое исследование рассчитало средний "глобальный человеческий день"

У каждого человека на Земле есть одни и те же 24 часа в сутках, но то, как они делят эти часы на работу, сон, учебу и игры, сильно различается, пишет Scientific American. Ученые недавно собрали доступные данные о том, как люди во всем мире распределяют свое время, и использовали это для графика среднего "глобального человеческого дня".

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Они обнаружили, что более трети нашего времени мы проводим в постели, а остальная часть времени разделена на три категории. Ученые пытались определить, влияет ли распределение дел в ежедневном графике на самих людей.

Такие виды деятельности, как сельское хозяйство, отнимали гораздо больше времени в более бедных странах, чем в более богатых, тогда как другие виды деятельности, такие как трансфер из одного места в другое, занимали практически одинаковое количество часов в день.

В конечном итоге исследование показало, что относительно мало времени — около пяти минут в среднем человек тратит на деятельность, которая напрямую меняет окружающую среду и влияет на изменение климата. К этой деятельности были отнесены: добыча энергии, утилизация отходов, посадка несельскохозяйственных растений.