Тюменские ученые разработали способ полезной утилизации углекислоты

Ученые Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Томска создали метод получения из углекислого газа порошков оксидов металлов. Из них можно создавать высокопрочные керамические изделия или радиопоглощающие материалы. Результаты исследования опубликованы в журнале Ceramics International.

«Мы создали способ синтеза оксидов металлов, где СО2 служит рабочей средой. Из полученных по новой технологии порошков оксида алюминия можно изготовить керамические изделия с высокими физико-механическими свойствами. Керамика из порошков оксидов железа может использоваться как высокомагнитный и радиопоглощающий материал», — комментируют ученые свою разработку.

Уникальность метода заключается в том, что он позволяет переработать в три раза больше углекислоты. Финансирование проекта проводилось в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ.