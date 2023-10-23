Российский ученый указал на возможные проблемы нейтринного телескопа

Российский физик раскритиковал крупнейший в мире нейтринный телескоп.

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В Южно-Китайском море ведётся строительство Trident, самого большого в мире нейтринного телескопа. Этот проект может значительно продвинуть нас в понимании нейтрино, гравитационных аномалий и, возможно, тёмной материи. Но его создание и эксплуатация сталкиваются с трудностями, как пояснил Александр Болоздыня из НИЯУ МИФИ.

Trident откроет новые горизонты для китайских исследователей, предоставив им уникальную возможность изучения космических явлений. Этот телескоп будет беспрецедентно большим по размерам, глубине размещения и массе воды внутри детектора. Его уникальные параметры позволят нам лучше понять космические лучи, их происхождение, характеристики гравитационных аномалий и возможные признаки тёмной материи.