В Минцифры рассказали, как зайти на «Госуслуги» из-за границы

Россиянам рассказали, как зайти на «Госуслуги» даже если у вас нет российской сим-карты

С новыми изменениями на портале «Госуслуги», где введена обязательная двухфакторная аутентификация, пользователи смогут продолжать входить в свои аккаунты, даже находясь за пределами России и не имея российской сим-карты. Это стало возможным благодаря специальному приложению для одноразовых паролей.

Если у пользователя нет доступа к номеру телефона, связанному с его аккаунтом на «Госуслугах», то он сможет использовать альтернативные методы безопасности. Один из самых простых способов — это одноразовый код из специального приложения (ТОТР), которое можно легко скачать и использовать для входа.