«М.Видео» откроет корнеры китайских брендов вместо Apple и Sony

В магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами турецких и китайских брендов, которые заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ритейлера.

Брендзоны будут создаваться компанией совместно с производителями, они позволят повысить узнаваемость новых брендов среди россиян. Планируется, что к концу года общее количество брендированных конструкций превысит 9 тыс.

В категории электронных товаров и бытовой техники речь идёт о создании корнеров китайских Realme, Tecno, Infinix и Haier, а также турецкой Arçelik (бренды Beko, Grundig и Hotpoint). В категории ТВ появятся выделенные зоны для марки TCL. Для демонстрации компьютерной техники возникнут игровые арены внутри магазина от игрового бренда Thunderobot.