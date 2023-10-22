Рекламная брошюра Xiaomi 14 Pro раскрыла характеристики нового флагмана компании

Серия Xiaomi 14 — одна из самых ожидаемых среди фанатов бренда.

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И вот, благодаря утечке рекламных материалов, мы узнали ключевые характеристики модели Xiaomi 14 Pro.

Информация появилась благодаря одному из пользователей Weibo, который поделился изображением рекламного буклета предстоящего флагмана Xiaomi. На нём виден номер модели 23116PN5BC, что подтверждает, что речь идёт именно о Xiaomi 14 Pro.

Одной из главных особенностей Xiaomi 14 Pro станет процессор Snapdragon 8 Gen 3, который, как ожидается, будет представлен 24 октября.

Gizmochina

Сразу после этого мы можем ожидать официального анонса и всей серии Xiaomi 14. Кроме того, новинка сохранит стандарт защиты от пыли и влаги IP68, как и её предшественник Xiaomi 13 Pro, а также получит сертификацию Dolby Vision.Atmos и Hi-Res и Hi-Res Wireless Audio.

Ожидается, что Xiaomi 14 Pro также сохранит 1-дюймовый датчик Sony IMX989 от предыдущей модели, но на этот раз компания использует улучшенные объективы Leica Summilux, что должно обеспечить ещё более высокое качество изображения.