Apple выпустит iPad с более мощным железом уже в марте 2024 года

Apple готовится к выпуску новых моделей iPad, которые обещают стать значительным обновлением в линейке планшетов компании.

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По информации Bloomberg, компания планирует анонсировать новинки примерно в марте 2024 года.

В ассортименте свежих iPad найдётся место iPad Air на базе процессора M2, iPad mini с чипом A15 Bionic и обновлённой версии базовой модели iPad.

Кроме того, идёт работа над переработанным iPad Pro, который, как ожидается, станет крупнейшим обновлением с момента дебюта текущего поколения в 2018 году.

Неясно, будут ли новые модели iPad Pro также запущены в марте или позже в течение года.

Этот шаг со стороны Apple кажется логичным, учитывая текущие тенденции рынка и потребность в обновлении аппаратной части планшетов для поддержания конкурентоспособности.