Российские ученые нашли новые минералы золота на Камчатке

Специалистов из Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева совместно с коллегами из Италии и Чехии, обнаружила новый минерал золота, ауроселенид, на месторождении Малетойваям на Камчатке, пишет Наука.рф.

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Этот минерал, который является соединением золота с халькогенами (селеном и теллуром), был найден в рудах, находящихся на глубине около километра под землей.

Доктор геолого-минералогических наук Надежда Толстых, ведущий научный сотрудник Института геологии и минералогии, рассказала, что работа над этой находкой началась случайно, когда ей поручили изучить вещественный состав руд. То, что она обнаружила, оказалось гораздо более разнообразным и интересным, чем ожидалось.

Исследование минералов проводилось с использованием сканирующего электронного микроскопа, и это позволило выявить соединения золота с теллуром, селеном и серой. Доктор Толстых выращивала синтетические аналоги этих минералов и представила их в международную комиссию по новым минералам.