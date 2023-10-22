Качество камер iPhone 14 Pro сравнили с iPhone 15 Pro

На YouTube-канале Versus выяснили, намного ли лучше iPhone 15 Pro стал снимать фото и видео по сравнению с iPhone 14 Pro.

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Прежде всего, нужно сказать о цветопередаче у iPhone 15 Pro и 14 Pro. Фото на 15 Pro получаются более насыщенными. Также у него теперь есть возможность перейти с режима 12 МП в режим 24 МП, поэтому снимки выходят более чёткими.

Кроме того, iPhone 15 Pro лучше справляется с засветами на фото, то есть HDR у него работает лучше по сравнению с 14 Pro. Это касается как основной камеры, так и широкоугольной.

В условиях плохой освещённости новинка тоже выдаёт более чёткие фотографии. Это заметно по тому, как смартфон обрабатывает лицо человека.

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

15 Pro получил несколько обновлений, связанных с портретным режимом. Это возможность делать из обычной фотографии портретный снимок с размытием заднего фона, а также лучшая обработка краёв.

Видео на основную камеру получаются на 14 Pro и 15 Pro абсолютно одинаковыми. При этом на iPhone 15 Pro вы теперь можете записывать видео в новом формате - ProRes. Благодаря этому у вас будет сохраняться больше информации о светлых и тёмных участках на видео и будет больше возможностей при постобработке.

Оба телефона имеют 3-кратный оптический зум, но iPhone 15 Pro обладает также и 5-кратным оптическим.

С точки зрения стабилизации изображения ситуация тоже не изменилась. Работает в обоих случаях всё хорошо.