Тим Кук встретился с министром торговли Китая на фоне плохих продаж iPhone 15

В настоящее время генеральный директор Apple Тим Кук находится с визитом в Китае, где ему проводят экскурсии по магазинам Apple, он встречается с представителями государственных органов и обсуждает вопросы развития компании в регионе.

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Одной из ключевых встреч Кука стала встреча с министром торговли Китая Ван Вентао. Они обсудили различные темы, в том числе присутствие Apple в Китае, а также сохраняющуюся торговую напряженность между США и Китаем. Кук подчеркнул важность прочных отношений между двумя странами.

Этот визит совпал с сообщениями о замедлении продаж iPhone 15 по сравнению с предыдущей моделью, iPhone 14. Кроме того, он последовал за решением Китая запретить государственным служащим использовать iPhone для работы по соображениям безопасности.