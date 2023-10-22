В Волгограде начали реставрацию золота из сарматских захоронений

В Волгограде археологи и сотрудники краеведческого музея приступили к реставрации артефактов, в том числе золотых украшений, обнаруженных в сарматских захоронениях на окраине города Волжский. Находки были сделаны в двух курганах IV-II веков до нашей эры.

По мнению начальника экспедиции Ольги Шинкарь, исследуемые курганы уцелели, так как находились на периферии центрального погребения, которые было ограблено кладоискателями сотни лет назад.

В ходе полевого сезона 2023 года учеными в Заволжье найдены останки двух взрослых мужчин и ребенка.

О высоком статусе всех погребенных свидетельствуют сопровождающие их предметы: эллинистическая серебряная посуда, бронзовые котлы и зеркала, золотые ритоны, золотые поясные и портупейные пряжки, гривны, браслеты, оформленные в сарматском зверином стиле, стеклянные бусы, большое количество разнообразных золотых бляшек, украшавших одежду и головные уборы.

Отдельно следует сказать о железном оружие сарматских аристократов. Найдены шлем, копья, колчанные наборы с железными стрелами, колчанные крючки и стальные мечи в ножнах с золотыми накладками.