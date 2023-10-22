Microsoft исправила функцию в Excel, которая портила научные данные

Ученые и исследователи, которых давно беспокоит функция автоматического форматирования дат в Excel, могут радоваться: Microsoft выпустила обновление для Excel под Windows и macOS, которое устраняет эту давнюю проблему.

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Проблема возникала из-за того, что Excel интерпретировал некоторые буквенно-цифровые символы, используемые для обозначения генов, как даты и автоматически переформатировал их. Хотя автоматические преобразования призваны упростить ввод данных, они могут непреднамеренно нарушать научные данные.

В данном обновлении появился флажок «Преобразовывать непрерывные буквы и цифры в дату», который позволяет включить или выключить эту функцию. Обновление основывается на настройках автоматического преобразования данных, представленных в прошлом году, которые содержат предупреждения и опции, позволяющие избежать нежелательных преобразований.