В Орле археологи нашли пищаль-волконейку Смутного времени

Сотрудники Сейминско-Суджинской экспедиции Института археологии РАН обнаружили при раскопках Орловской крепости пищаль Смутного времени. Специалисты датируют артефакт началом XVII века.

© Российская Газета

Находка была сделана на месте дома, который на карте 1727 года значился как "воеводская изба". По мнению военного историка Алексея Лобина найденная в Орле пищаль относится к типу "волконея" или "волконейка" - так до Петра I на Руси называли западноевропейские орудия "фальконеты".

Видео дня

Верхняя часть пучшечного ствола в соответствии с модой тех лет украшена декоративной змеиной головой. Именно это обстоятельство позволило предположить: пищаль изготовлена в первой трети XVII века в городе Устюжна Железопольская Вологодской области.

Орудия там производились по единой технологии: они не литые, а выкованы из железа и состоят из трех частей, сваренных между собой. Подобных пушек не мало находится в российских музеях. Например, в Угличе хранится 11 фальконетов с калибром 41-45 мм и длиной 1985-2020 мм, ствол которых изготовлен с чешуйчатым орнаментом, а дульный срез - виде головы змеи с открытой пастью.

- Есть две версии времени ее производства: либо она была изготовлена до 1615 года и ее использовали для обороны Орла во время похода Лисовского, либо ее привезли в Орловскую крепость уже после 1636 года, когда город начал возрождаться после пожара, - сказал руководитель Сейминско-Суджинской экспедицией ИА РАН Олег Радюш.

Напомним, что в 1615 году под Орлом произошло столкновение отряда легкой польской кавалерии полковника Александра Лисовского и отрядом русских ратников во главе с князем Дмитрием Пожарским. Сражение с переменным успехом шло шесть дней, но затем Лисовский внезапным штурмом взял Орел и сжег деревянные укрепления. Заново город был отстроен на старом месте лишь в 1636 году.

Справка "РГ"