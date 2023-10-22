В Орле археологи нашли пищаль-волконейку Смутного времени
Сотрудники Сейминско-Суджинской экспедиции Института археологии РАН обнаружили при раскопках Орловской крепости пищаль Смутного времени. Специалисты датируют артефакт началом XVII века.
Находка была сделана на месте дома, который на карте 1727 года значился как "воеводская изба". По мнению военного историка Алексея Лобина найденная в Орле пищаль относится к типу "волконея" или "волконейка" - так до Петра I на Руси называли западноевропейские орудия "фальконеты".
Верхняя часть пучшечного ствола в соответствии с модой тех лет украшена декоративной змеиной головой. Именно это обстоятельство позволило предположить: пищаль изготовлена в первой трети XVII века в городе Устюжна Железопольская Вологодской области.
Орудия там производились по единой технологии: они не литые, а выкованы из железа и состоят из трех частей, сваренных между собой. Подобных пушек не мало находится в российских музеях. Например, в Угличе хранится 11 фальконетов с калибром 41-45 мм и длиной 1985-2020 мм, ствол которых изготовлен с чешуйчатым орнаментом, а дульный срез - виде головы змеи с открытой пастью.
- Есть две версии времени ее производства: либо она была изготовлена до 1615 года и ее использовали для обороны Орла во время похода Лисовского, либо ее привезли в Орловскую крепость уже после 1636 года, когда город начал возрождаться после пожара, - сказал руководитель Сейминско-Суджинской экспедицией ИА РАН Олег Радюш.
Напомним, что в 1615 году под Орлом произошло столкновение отряда легкой польской кавалерии полковника Александра Лисовского и отрядом русских ратников во главе с князем Дмитрием Пожарским. Сражение с переменным успехом шло шесть дней, но затем Лисовский внезапным штурмом взял Орел и сжег деревянные укрепления. Заново город был отстроен на старом месте лишь в 1636 году.
Справка "РГ"
Пищали - орудия для прицельной огневой стрельбы - появились на Руси в XIV веке. Один из крупных центров производства подобных орудий находился в Устюжне Железнопольской, где имелись богатые залежи железной руды. Для понимания современного читателя, 400 лет тому назад, словом "пищаль" обозначалось не стрелковое оружие, а малокалиберное артиллерийское орудие. Что-то вроде знаменитой "сорокапятки" - 45-мм пушки Великой Отечественной войны.