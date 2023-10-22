Lenovo выпустит в Китае игровой ноутбук, который уже продается в Европе

В линейке игровых ноутбуков Lenovo скоро появится «новый» флагман - модель Y9000K 2023, официальная презентация которой состоится в Китае 23 октября. На международном рынке этот ноутбук уже был представлен 1 сентября, в конфигурациях с процессором i9-13980HX и видеокартой RTX 4090 по цене около 4499 евро.

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Lenovo Legion Y9000K 2023 оснащен 16-дюймовым 3200x2000-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и 100% цветовым охватом Adobe RGB. Внутри у него находится процессор i9-13980HX, опциональная графика RTX 4080 или RTX 4090, варианты оперативной памяти до 32 ГБ DDR5-6400 и SSD емкостью до 2 ТБ.