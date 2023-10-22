Google обязали выплатить $1 млн женщине за «гендерную дискриминацию»

Google обязана выплатить более 1 млн долларов Улку Роу, руководителю инженерного отдела Google Cloud, обвинившей компанию в дискриминации по половому признаку и мести за высказывания.

Роу утверждала, что компания приняла ее на работу на более низкую должность и с более низкой оплатой труда, чем у менее опытных мужчин на аналогичных должностях, а при продвижении по службе ей отказали в пользу менее квалифицированного коллеги-мужчины.

Недавно суд присяжных Нью-Йорка вынес решение в ее пользу, признав, что компания Google действительно осуществляла дискриминацию по половому признаку, и присудил Роу 1,15 млн долларов.