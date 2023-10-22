В России начнут контролировать перевозки леса с помощью ИИ

Мы сейчас на этапе детальной проработки финансово-экономического обоснования и подготовки поправок в КоАП. Штрафы мы должны перевести с ручного на автоматический механизм, чтобы так же, как за нарушение правил дорожного движения, мы могли бы эти штрафы присылать. Вячеслав Спиренков Заместитель руководителя Рослесхоза