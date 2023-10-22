На орбиту выведены 23 спутника Starlink

Американская SpaceX успешно вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании в соцсетях.

«Вывод на орбиту 23 спутников Starlink подтвержден», – говорится в сообщении.

Ракета-носитель Falcon 9, несущая спутники, стартовала 22 октября. Запуск был осуществлен в 02:17 по Гринвичу с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Сейчас на орбите находится около 4,2 тысячи аппаратов Starlink. Они объединены в спутниковую сеть, предоставляющую широкополосный доступ в интернет в любом месте Земли. Проект реализует компания Илона Маска.