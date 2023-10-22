На орбиту выведены 23 спутника Starlink
Американская SpaceX успешно вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании в соцсетях.
«Вывод на орбиту 23 спутников Starlink подтвержден», – говорится в сообщении.
Ракета-носитель Falcon 9, несущая спутники, стартовала 22 октября. Запуск был осуществлен в 02:17 по Гринвичу с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Сейчас на орбите находится около 4,2 тысячи аппаратов Starlink. Они объединены в спутниковую сеть, предоставляющую широкополосный доступ в интернет в любом месте Земли. Проект реализует компания Илона Маска.
Ранее портал satellitemap.space, отслеживающий спутники, зафиксировал, что SpaceX потеряла 212 аппаратов с 18 июля по 18 сентября. Количество сгоревших спутников в последние годы увеличивается, но столь значительный скачок с июля по сентябрь наблюдается впервые. Причина пока неизвестна.