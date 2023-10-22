Найдена самая черная река в мире

Вода в реке содержит большое количество растворенных органических веществ, — в четыре раза больше органических соединений углерода, чем в Конго, и в 1,5 раза больше, чем в Рио-Негро, прошлом рекордсмене по черноте воды. Эти вещества попадают в Руки из дождей, а из-за низкого уклона в ней практически отсутствуют осадки. Кроме того, еще один источник веществ — джунгли. Когда наступает сезон дождей, река затапливает торфяной лес, откуда органические вещества также активно поступают в воду.