Установлено, кто из Homo sapiens унаследовал больше генов неандертальцев

Антропологи из Женевского университета изучили более 4000 древних геномов представителей Европы и Азии и установили, что Homo sapiens, жившие в Азии, унаследовали больше генов неандертальцев (4%), чем их сородичи из Европы (2%). Результаты исследования были представлены в журнале Science Advances.

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Известно, что неандертальцы скрещивались с Homo sapiens. Ученые ожидали, что у европейцев будет больше генов неандертальцев, так как основные стоянки неандертальцев находились в Европе. Анализ показал, что 40 тыс. лет назад именно так и было, однако затем Homo истребили почти всех неандертальцев, после чего скрещивание с ними было невозможным.