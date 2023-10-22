Xiaomi представила мини-ПК по цене смартфона

Мини-ПК Xiaomi возвращается с обновлением к 2023 году. Новое устройство теперь комплектуется процессором Core i5-1340P, который, по заявлению Xiaomi, обеспечивает 10% прирост одноядерной производительности и 11% прирост многоядерной производительности по сравнению с предшественником.

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Устройство объемом около 0,44 л сохранило элегантный дизайн предыдущей версии, выполненной в цельном корпусе из алюминиевого сплава. Он оснащен множеством портов, включая два Thunderbolt 4 и два HDMI. В основе устройства лежит процессор Intel Core i5-1340P 13-го поколения с 12 ядрами и 16 потоками с максимальной турбочастотой 4,6 ГГц и энерговыделением 43 Вт.

Мини-ПК оснащен 16 ГБ двухканальной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 512 ГБ. В комплект поставки входит блок питания мощностью 100 Вт. Устройство также оснащено 3 портами USB 3.2, USB 2.0 и 3,5-мм разъемом для наушников.