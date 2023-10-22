Флагман Xiaomi 14 оказался тяжелее предшественника

Ажиотаж вокруг предстоящего флагмана Xiaomi 14 усилился благодаря сообщению китайского эксперта по технологиям Чена Чжена. В удаленном сейчас сообщении на Weibo Чен поделился двумя загадочными фотографиями, раскрывающими вес еще не анонсированного Android-смартфона. СМИ пишут, что, скорее всего, речь идет о стандартном Xiaomi 14.

В прошлом году Чен также был ответственен за утечку подробностей флагмана Xiaomi 13 до его презентации. В удаленном сообщении на Weibo сообщалось, что грядущий аппарат будет доступен в двух вариантах веса: 199,2 г и 194,2 г. Скорее всего он будет поставляться в вариантах с задней панелью из полиуретановой кожи и стеклокерамики, как и Xiaomi 13.