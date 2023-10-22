Нейросеть для реабилитации после инсульта разработали в России

Технологию для реабилитации пациентов после инсульта с применением искусственного интеллекта разработали ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) и Федерального центра мозга и нейротехнологий, сообщает ТАСС.

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По словам руководителя пресс-службы Алины Хакимзяновой, данная разработка поможет тем, кто живет далеко от центров реабилитации. «Тренер» оценивает качество выполнения упражнений, помогает выработать уверенность в себе и ответственное отношение к необходимым занятиям. Расходы пациентов снижает тот факт, что устройство передается во временное пользование.

ИИ будет иметь постоянную связь с врачом, который составит комплекс упражнений для программы. Для ее использования будет нужен практически любой компьютер с доступом в интернет, который посредством системы будет связан с центральным компьютером, в котором будет хранится вся объединенная информационная база данных клиники с обобщенными сведениями о динамике лечения, указал декан факультета «Информационные технологи» МТУСИ Михаил Городничев.

Около полумиллиона человек переносит инсульт ежегодно, 31% из них требуется помощь по уходу за собой, а 20% потеряли возможность передвигаться самостоятельно.