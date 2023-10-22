Названа дата пика звездопада Ориониды

Метеорный поток Ориониды, метеоры которого кажутся вылетающими из созвездия Ориона, достигнет своего пика ночь с 21 на 22 октября. Об этом заявили в пресс-службе Московского планетария.

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«В пик активности поток дает около 20 метеоров в час», — поясняется в публикации.

Согласно данным планетария, в 2023 году условия для наблюдения за звездопадом выдаются благоприятные, ожидается 15-20 метеоров в час, которые летят со скоростью порядка 60 км/ч.

«Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом», — советуют астрономы.

В сообщении сказано, что зачастую летящие метеоры оставляют за собой яркие следы-треки. Метеоры Орионид как правило светлые, но среди них попадаются и красные, и сине-зеленые, желтые и оранжевые оттенки.

До этого житель Ангарска рассказал о яркой вспышке от падающего метеора.