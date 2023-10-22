Россиянам рассказали, как распознать фейковые приложения в Google Play и App Store

«Полезно проанализировать название и иконку: оформление поддельных приложений может отличаться от реального в мелочах. Следует обратить внимание на опечатки и грамматические ошибки — вряд ли они допустимы для приложений серьезных, уважающих себя организаций. И последнее, что поможет выявить фейк — имя разработчика. Часто разработчиком реального приложения является компания, а поддельного — физическое лицо. Самый верный способ не скачать подделку — устанавливать приложение по ссылке с официального сайта, которая обычно ведет на его страницу в магазине», — резюмировал он.