Кислород на Марсе предложили производить с помощью «живой краски»

Британские ученые из Университета Суррея разработали биокраску с вкраплением бактерий Chroococcidiopsis cubana, которые эффективно поглощают углекислый газ и выделяют кислород. По мнению исследователей, данный состав можно использовать как на Земле, так и в суровой среде Марса. Статья опубликована в научном журнале Microbiology Spectrum (MS).

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Бактерии Chroococcidiopsis cubana обитают в пустынях, чьи условия напоминают марсианские. Микроорганизмы выживают благодаря способности к фотосинтезу даже в условиях крайне низкой освещенности.

Микробиологи создали специальное покрытие на основе латекса и наночастиц глины, в которой микроорганизмы могут безопасно существовать. Затем они в течение 30 дней наблюдали, как микробы справляются с поглощением углекислого газа и производством кислорода.

Оказалось, что «живая краска» стабильно выделяет кислород со скоростью до 0,4 грамма газа на грамм биомассы в сутки на протяжении всего месяца.