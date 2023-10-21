Как спасти попавший в воду мобильный телефон

Телефон, упавший в воду, можно спасти при помощи нехитрых манипуляций. Они помогут избежать похода в сервисный центр. Об этом рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына, сообщает РИА Новости.

Эксперт рассказала, что по статистике осенью люди чаще обращаются в сервисные центры из-за того, что в телефон попала вода. Чтобы спасти устройство надо действовать быстро. Лучше всего отнести смартфон в сервисный центр, но, если это невозможно, есть несколько приемов, помогающих высушить гаджет самостоятельно.

Необходимо отключить телефон и вытащить батарею. Затем снять чехол и защитную пленку, вытащить сим-карту и флешку. Влагу из разъемов надо удалить хорошо впитывающими мягкими средствами, например ватными палочками или бумажными салфетками.

Нельзя оставлять телефон на солнце или сушить с помощью фена. Это приведет к дефектам экрана. Лучше оставить его на ровной поверхности в теплом помещении.

Эксперт добавила, что побывавший под водой телефон не рекомендуется включать как минимум сутки. За это время влага испарится.

В продаже имеются влагозащищенные телефоны, но, как правило, это или дорогие флагманские устройства или массивные защищенные гаджеты для строителей, военных и любителей походов.