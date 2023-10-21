Индия успешно запустила первую космическую ракету

Ранее в этот день запуск ракеты, изначально назначенный на 8:00 (5:30 мск), был перенесен на 8:30 (06:00 мск), еще позднее - на 8:45 (06:15 мск). Во время запуска ракеты двигатели нижней ступени заработали, но через несколько секунд потухли. Глава ISRO Сридхар Сомнатх уточнил, сперва запуск был отложен из-за плохой погоды, потом бортовой компьютер, отвечающий за автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок.