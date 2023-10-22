Глава NVIDIA заявил, что не стал бы основывать компанию, вернись он на 30 лет назад

«Создание NVIDIA оказалось в миллион раз сложнее, чем я предполагал. Встречались моменты, полные боли, страданий и стыда. Если бы я мог предвидеть все эти трудности, я бы никогда не основывал эту компанию. Никто в здравом уме не стал бы этого делать», — поделился Хуанг.