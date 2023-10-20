Коренные жители Австралии относились к собакам динго как к людям

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что до европейской колонизации Австралии ее коренные жители приручили собак динго, заботились о них и относились к ним практически как к людям. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

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Авторы открытия исследовали кости собак динго на археологическом участке Карракурранг к югу от Сиднея. Радиоуглеродное датирование показало, что животные были погребены рядом с людьми две тысячи лет назад. При этом процесс и методы погребения были аналогичны человеческим. Это отражает тесную связь между людьми и динго и их почти человеческий статус, считают ученые.

Исследователи также отметили, что люди заботились о щенках и о пожилых собаках в возрасте шести-восьми лет. Кроме того, были обнаружены сильно изношенные зубы собак, которые указывает на то, что их диета состояла из крупных костей, вероятно, из остатков человеческой еды.