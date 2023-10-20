Российская компания создала ИИ для упрощения платежей со смартфона

Российская компания Smart Engines разработала нейросеть, которая поможет с платежами со смартфонов

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Ведущий разработчик Smart Engines представил новый искусственный интеллект (ИИ), который упростил процесс платежей через банковские приложения. Теперь клиенты могут просто указать, что они хотят оплатить, и новый ИИ самостоятельно распознает информацию. Это может быть QR-код, номер телефона или банковской карты.

Инновация называется Universal Pay и позволяет клиентам банка использовать камеру своего смартфона для распознавания различных видов платёжных данных, включая баркоды и номера карты. Это позволяет значительно упростить процесс оплаты.