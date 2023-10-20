Apple выпустила обновленный iPad 10, но только в Китае

Оказалось, что Apple всё же представила обновлённую версию iPad 10, но только в Китае.

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Характеристики этой версии такие же, как и у других планшетов, единственной особенностью является поддержка eSIM. Причём эта функция букет доступна не всем китайским пользователям, а исключительно абонентам оператора China Unicom.

В 2022 году в Китае была представлена оригинальная версия iPad 10, для неё нужно было использовать физическую nano-SIM. И неизвестно, будет ли эта версия популярной, поскольку в Китае eSIM не пользуются большим спросом.