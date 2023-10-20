Ученые обнаружили космический радиосигнал возрастом 8 миллиардов лет

Сигнал получил название FRB 20220610A. Он принадлежит к радиовсплескам — милисекундным всплескам радиоволн из космоса, чьё точное происхождение остаётся загадкой. Согласно утверждению астрономов, чтобы добраться до Земли, настолько старый сигнал должен был преодолеть больше половины ширины и возраста всей наблюдаемой Вселенной.

Обычно подобные сигналы рождаются на расстоянии миллиардов или сотен миллионов световых лет от Земли. Однако FRB 20220610A является самым дальним из всех когда-либо обнаруженных. По мнению астрономов, из-за своего возраста этот сигнал может помочь учёным определить, куда из Вселенной исчезает часть материи — согласно лучшим мировым моделям Вселенной, последняя должна содержать на 40% больше материи, чем могут подсчитать исследователи.