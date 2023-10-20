«Джеймс Уэбб» обнаружил струйное течение в атмосфере Юпитера

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил в атмосфере Юпитера высокоскоростное струйное течение шириной более 4,8 тысячи километров и расположенное над экватором планеты. Исследование опубликовано в Nature Astronomy .

Наблюдение за планетой вели с помощью ближней инфракрасной камеры телескопа NIRCam. С ее помощью в июле 2022 года были собраны снимки через четыре фильтра, которые «подсвечивали» детали атмосферы планеты на разных высотах. На них ученые обнаружили яркую полосу в экваториальной области планеты, которая соответствовали ранее неизвестному струйному потоку.