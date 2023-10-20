Ученые выяснили причину массового вымирания крабов в Беринговом море

Американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) выяснили причину резкого сокращения поголовья снежного краба в Беринговом море в 2018-2019 годах. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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Впервые на заметное снижение численности снежных крабов обратили внимание рыбаки и ученые на Аляске в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса изучение проблемы приостановили на год. Только в 2023 году проведенный анализ показал, что в Беринговом море исчезло более 10 млрд морских ракообразных.

Научная команда NOAA начала с разведки близлежащих территорий в надежде, что крабы просто перебрались в другое место, однако не нашли никаких следов перемещения животных.

Специалисты обратились к климатическим данным и выяснили, что в период исчезновения крабов в регионе наблюдалась волна жары. Исследователи обнаружили, что при повышении температуры воды энергетические потребности крабов увеличиваются. Например, при потеплении воды на 3°C, крабам становится нужно вдвое больше калорий.