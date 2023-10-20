Ingenuity в 8-й раз побил рекорд по скорости полета на Марсе

Внеземной вертолет NASA Ingenuity в восьмой раз побил рекорд по скорости горизонтального полета в атмосфере Марса. Теперь он составляет десять метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные на сайте миссии.

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Отмечается, что новый рекорд был установлен во время 62 полета вертолета, который состоялся 12 октября 2023 года. За его время Ingenuity пролетел за 119,30 секунды 268 метром. Максимальная высота составила 18 метров, а скорость — 10 метров в секунду.

До этого рекорд был восемь метров в секунду. Его также поставил вертолет NASA.