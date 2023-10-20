Меч эпохи крестоносцев обнаружили в Финляндии

В Финляндии фермер из городка Сало-Перттели обнаружил редкую находку - меч эпохи крестовых походов, который, не исключено, мог принадлежать рыцарю.

© Riikka Saarinen / Turku Museum Center

Об открытии рассказывает The History Blog. Находка была сделана минувшим летом, на юго-западе Финляндии. Фермер раскопал на своем поле не очень хорошо сохранившийся меч. О находке он сообщил властям. Археологи обследовали поле и обнаружили ранее неизвестное средневековое кладбище. Они предполагают, что меч находился в одной из могил.

Он имеет прямую рукоять с трехгранным овальным навершием. По типу оружия эксперты датировали его периодом от 1050 до 1150 года, то есть эпохой крестоносцев. По словам Юхо Руохосе, профессора археологии Университета Турку, открытие можно считать очень важным с исследовательской точки зрения, поскольку в Финляндии известно очень мало кладбищ времен крестовых походов.

Проведенные раскопки показали, что умерших людей на этом новооткрытом кладбище хоронили по христианским обычаям. Помимо меча археологи раскопали часть ножен, железные предметы "неустановленной природы", а также остатки кожаного ремня, украшенного тридцатью квадратными бронзовыми подвесками и розеточными узорами. К ремню также крепился нож. Найти его не удалось, но археологи раскопали оставшиеся от него кожаные ножны, украшенные бронзовыми кольцами.