В Болгарии расшифровали 1900-летний текст из "термы императора"

В Болгарии археологи при проведении раскопок в Пловдивской области обнаружили 1900-летнюю мраморную плиту с древнегреческой надписью. Лингвисты уже сумели ее расшифровать.

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Как сообщает Arkeonews, находка была сделана в римских банях Хисарьи, небольшого курортного городка. Он расположен на территории, где когда-то лежала Фракия, примерно в 40 километрах от Пловдива. Артефакт хорошо сохранился. Лингвистам уже удалось частично расшифровать надпись. В ней рассказывается о том, что финансами римской провинции Фракия управлял Волузий Север. Также в тексте даются точные сведения о том, что термы были построены в 152 году.

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Кстати, самые старые руины, найденные в Хисарье, датируются IV веком до нашей эры. Город был основан императором Диоклетианом, в честь которого и получил свое первоначальное название - Диоклетианополис. Римские бани были одной из его визитных карточек. В Хисарье насчитывается 22 источника с минеральной водой различного физико-химического состава и температуры. Римские бани использовались для термальных процедур.

Мраморная плита была обнаружена в особом помещении, доступ в которое, вероятно, был открыт только состоятельным людям. Известно, что это помещение было отведено императорам Антонию Пию и Марку Аврелию. Ученые установили, что надпись на мраморной плите была изготовлена в период, когда римской провинцией Фракия управлял Галоний Фронтон.

Сама плита была пожертвованием Элии Бендиды и ее мужа, которые заказали ее изготовление специально для термальных ванн в "императорских владениях". Находка также подтверждает выдвинутую ранее гипотезу о том, что бани были построены в середине II века нашей эры. Теперь у ученых имеется археологическое свидетельство с указанием точной даты постройки.