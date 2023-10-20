В Китае обнаружена "царская" гробница возрастом более 2000 лет

Китайские археологи при проведении раскопок на юге страны обнаружили ранее неизвестную гробницу времен правления династии Западная Хань (202 г. до н.э. - 25 г. н.э.).

© Guangzhou Municipal Institute of Cultural Heritage and Archaeology/Handout via Xinhua

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", открытие было совершено на стоянке Хуогайдинлин в городе Гуанчжоу, южная провинция Гуандун. Гробницу раскопала миссия Муниципального института культурного наследия и археологии.

Сооружение оказалось довольно крупным. Гробница была построена на вершине холма, ее окружал защитный ров длиной 18,6 метра. Внутри нее был расположен деревянный гроб, поставленный на гравийную основу.

По мнению экспертов, найденное сооружение принадлежало человеку с высоким социальным статусом из царства Наньюэ. К такому выводу ученые пришли, изучив стиль ее строительства. Он оказался аналогичен стилю царского мавзолея, обнаруженного ранее в городе Шаосин, провинция Чжэцзян, на востоке страны. Кстати, сообщается, что впервые археологи обнаружили гробницу, обнесенную рвом, на юге Китая.

Царство Наньюэ (что по-китайски означает "Юэ на юге") было тесно связано с царством Юэ, на основе которого впоследствии выросло государство династии Цинь (221-207 гг. до н.э.). По словам исследователей, вокруг гробницы также были обнаружены близко расположенные друг рядом с другом отверстия для столбов. Вероятно, в древности здесь стояло здание, в котором, возможно, проводились жертвенные ритуалы.