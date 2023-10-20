Астрономы подтвердили гипотезу о дисковом ветре вокруг звезды
Астрономы подтвердили гипотезу, выдвинутую еще в 1980-х годах, о назначении дискового ветра вокруг новорожденных звезд — он защищает их от потери массы. Исследование опубликовано в Astronomy & Astrophysics.
Новые звезды появляются при сжатии газа в молекулярном облаке под действие собственной гравитации и повышении температуры. При этом за определенным порогом плотности и температуры начинается ядерный синтез и так как все газовые облака вращаются, то возникают центробежные силы, которые должны отбрасывать материю по оси вращения. Однако в случае зарождения новых звезд этого не происходит.
В 1980-х годах астрофизики выдвинули гипотезу на этот счет, которая заключалась в том, что часть газа в аккреционном диске, окружающем звезду, становится плазмой и атомы водорода разделяются на электроны и протоны. При их вращении в диске создается магнитное поле, которое начинает влиять на поток плазмы — небольшое ее количество начинает дрейфовать вдоль силовых линий и очень часто эти частицы сталкиваются с молекулами, образуя «вихрь», который способен отнимать у диска значительный угловой момент вращения. Таким образом у звезды замедляется вращение, снижаются центробежные силы и сохраняется необходимая масса.
Проведенные астрономами исследования подтвердили данную гипотезу. Предметом наблюдения стали потоки материи вокруг молодой звезды в водородном облаке CB26 в 460 световых годах от Земли, которая является самой близкой к нам дисковой системой. По итогам исследования астрономы смогли установить размеры конусообразного истечения от полярной области протозвезды, которое составило примерно в 1,5 раза больше расстояния Земля-Нептун. Авторы работы уверены, что этого показателя достаточно, чтобы новая звезда потеряла вращательный момент и не лишилась необходимой массы для развития.