Как мы поймем, что существует внеземная жизнь: эксперимент Карла Сагана

В 1989 году NASA запустила «Галилей»: космический аппарат, которому предстояло изучить Юпитер. Изначально инженеры хотели отправить его в космос при помощи ракеты на жидкостном двигателе, но трагическая катастрофа шаттла «Челленджер» изменила планы. NASA решила использовать альтернативный метод — орбитальный запуск. Пройдя по орбитам Венеры и Земли, «Галилей» набрал бы достаточную скорость, чтобы достигнуть пункта назначения.

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8 декабря 1990 года «Галилео» должен был пройти мимо Земли на расстоянии всего 960 километров от планеты, и астроном Карл Саган увидел в этом редчайший шанс для эксперимента. Он уговорил NASA направить инструменты аппарата на Землю.

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Идея была простой: Саган стремился составить методологию признаков, по которым мы можем определить присутствие жизни на той или иной планете. В то время исследования по поиску жизни в Солнечной системе пошли на спад. Программы США и СССР показали, что Венера, которая прежде считалась раем для экзотических организмов, на деле — пылающий ад, покрытый плотными облаками углекислого газа. Марс тоже оказался суровой пустошью, и никто еще не догадывался о существовании подземных океанов на Европе — спутнике Юпитера.

Даже сам Саган был настроен скептически. Он, конечно, хотел отыскать внеземную жизнь, но все равно подчеркивал, что подобные гипотезы крайне маловероятны. Однако NASA согласилась на эксперимент. «Галилей» измерил содержание кислорода и метана в атмосфере Земли: процент последнего показал, что присутствие живых организмов создало некоторый дисбаланс. Кроме того, наблюдения за солнечным светом, отражающимся от планеты, обнаружили характеристики, свидетельствующие о наличии растительности.

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Научное сообщество восприняло работу Сагана противоречиво: по сути, она не описывала ничего нового. Но в ретроспективе становится понятно, что эксперимент серьезно повлиял на сегодняшние представления о поисках внеземной жизни. Наблюдения «Галилея» помогли ученым создать парадигму, от которой отталкиваются все сегодняшние поиски биологических сигнатур.

Она вдвойне актуальна, если вспомнить о том, что раньше астрономы не догадывались о существовании экзопланет. Сейчас же их количество насчитывает более 5 500 — и некоторые из них до боли похожи на планеты Солнечной системы. Однако стоит помнить, что даже сам Саган подчеркивал важность здорового скепсиса. Например, кислород может вырабатываться не только растениями, но и в результате расщепления молекул воды или углекислого газа светом. Метан — существенный признак жизни, но он может появиться и без вмешательства живых существ из-за вулканической активности.