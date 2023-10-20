Роскосмос в 2026 году начнет разработку системы «Млечный путь»

Роскосмос планирует начать работы по созданию системы мониторинга космического пространства "Млечный путь" в 2026 году, как сообщили в пресс-службе госкорпорации, пишет ТАСС.

Федеральный проект сейчас проходит согласование и представляет собой систему обеспечения безопасности в космосе следующего поколения.

Система "Млечный путь" будет иметь несколько ключевых свойств, включая открытость, точность и глобальный охват. Она будет оснащена новыми наземными радиотехническими и радиолокационными станциями, а также специализированными космическими аппаратами, оборудованными оптическими комплексами.