NASA испытало обновленный ракетный двигатель для полетов на Луну

Обновленный ракетный двигатель NASA для полетов на Луну - RS-25-18 октября успешно прошел первый «горячий пуск» (с запуском двигателя ракеты внутри пусковой установки). Об этом сообщает Space.com.

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NASA начнет использовать модернизированные ракетные двигатели RS-25 для полетов астронавтов на Луну в рамках своей программы «Артемида».

Испытания, проведенные 18 октября, дали старт «амбициозной серии» из 12 испытаний, запланированных в течение 2024 года, отмечает Space.com. В ходе серии испытаний будут собраны данные о работе новых ключевых компонентов двигателя, включая форсунки, гидравлические приводы, гибкие воздуховоды и турбонасосы.

Кадры из Космического центра NASA в Миссисипи продемонстрировали, как дым и огонь успешно выходили из RS-25 в течение 550 секунд (более девяти минут) — это запланированная продолжительность испытаний. Тест включал доведение мощности до уровня, необходимого при обычном запуске сверхтяжелой двухступенчатой ракеты-носителя Space Launch System (SLS).

Ожидается, что с новыми двигателями будут совершаться миссии SLS, начиная с «Артемиды-5», запланированной не ранее 2029 года (Artemis 5 может быть перенесена и на 2030-е в зависимости от прогресса предыдущих миссий).