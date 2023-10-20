Компания Xiaomi представила новый «умный» холодильник

Китайская компания Xiaomi представила 256-литровый незамерзающий трехдверный холодильник, который оснащен антибактериальным модулем и пятью датчиками измерения температуры. Об этом пишет ITHome.

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По данным издания, холодильник занимает площадь менее 0,38 кв.м. Он оснащен металлической панелью с «Ice Feather White Original Stone Texture».

Объем основного отделения холодильника 137 л, а морозилки — 81 л. Имеется также третье отделение объемом 38 л, в котором владелец может установить широкий диапазон температур от -20 до 5°C.

Также в новинке, которая будет доступна в Китае с 23 октября по цене 1699 юаней (около 22,5 тыс. рублей), установлен антибактериальный модуль с ионами серебра, который позволяет устранять запахи на 99,99%.

Холодильник оснащен и датчиками измерения температуры, их здесь пять. В новой модели от Xiaomi используется технология циркуляционного воздушного охлаждения на 360°, а рабочий шум составляет 36 дБ.

Новинку можно интегрировать в систему умного дома, подключив приложение Mijia для удаленного управления выбором режима и настройками температуры. Он также поддерживает Xiao Ai и все настройки можно сделать с помощью голосового управления.