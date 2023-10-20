В графене нашли новое необычное электронное состояние

Физикам Массачусетского технологического института удалось обнаружить еще одно новое электронное состояние, которое скрывается в графене. Об этом сообщает New Atlas.

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Явлению дали название ferro-valleytricity.

Специалисты выявили, что при определенных условиях графен проявляет свойства мультиферроика. Это происходит при смещении пяти слоев графена друг относительно друга. Так образуется форма ромба.

При такой структуре движение электронов в графене кажется медленным. Следовательно, они могут взаимодействовать между собой.

Это приводит к эффектам, называемым электронной корреляцией, и электроны начинают координироваться в особых ферроидных (магнитных) структурах.

Графен является сверхтонким листом графита. Его толщина составляет всего один атом.

При складывании листов стопкой и их скручивании под определенным углом образуются другие способности, а именно магнетизм или сверхпроницаемость для воды.

Ферроик представляет собой материал, частицы которого ведут себя скоординировано. Мультиферроики, в свою очередь, представляют собой материалы, которые демонстрируют более чем одно скоординированное поведение.