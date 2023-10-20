Zotac выпустила мини-ПК Zbox Pico PI430AJ с ультразвуковым кулером AirJet

И такие бывают, да

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Zotac выпустила мини-ПК Zbox Pico PI430AJ, который является первым в мире мини-ПК с ультразвуковым кулером AirJet. Это устройство размером примерно с колоду карт представляет собой бесшумную систему активного охлаждения ПК.

PI430AJ, оснащенный мини-модулями AirJet от Frore Systems, процессором Intel i3-N300 с восемью эффективными ядрами Alder Lake, работающими на частоте до 3,8 ГГц, а также интегрированной графикой Intel UHD Graphics и 32 ЕС.

Представленные в 2022 году устройства охлаждения AirJet Minifanless представляют собой небольшие модули размерами 27,5 x 41,5 x 2,8 мм, массой 11 г и потреблением не более 1 Вт. Они способны рассеивать 5,25 Вт, а для 7-ваттного Intel i3-N300 достаточно двух модулей.