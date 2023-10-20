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Глава Сбера назвал искусственный интеллект ключевой технологией

Глава Сбера Герман Греф в рамках конференции СберУниверситета «Больше, чем обучение – 2023» завил, что «ключевой технологией», которая сегодня меняет все вокруг, является технология искусственного интеллекта.

Глава Сбера назвал искусственный интеллект ключевой технологией
© РИА Новости

По его словам, в основе всего лежат генеративный ИИ и большие языковые модели.

«Ни одна другая технология не ставила перед собой задачу взлома человеческого мозга. Человек придумал искусственный интеллект, и у него это здорово получается. Конечно же, нужно дискутировать, обсуждать. Те последствия, которые с большой скоростью будут в мире, будут происходить в жизни каждого из нас будут с неизбежным внедрением технологий искусственного интеллекта», - сказал Греф.

По его словам, что два-три года назад искусственный интеллект был самой открытой технологией, но в настоящее время появляется большая конкуренция.

По его словам, что два-три года назад искусственный интеллект был самой открытой технологией, но в настоящее время появляется большая конкуренция.

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