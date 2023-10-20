Глава Сбера назвал искусственный интеллект ключевой технологией

«Ни одна другая технология не ставила перед собой задачу взлома человеческого мозга. Человек придумал искусственный интеллект, и у него это здорово получается. Конечно же, нужно дискутировать, обсуждать. Те последствия, которые с большой скоростью будут в мире, будут происходить в жизни каждого из нас будут с неизбежным внедрением технологий искусственного интеллекта», - сказал Греф.