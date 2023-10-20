На складе Amazon теперь работает гуманоидный робот

“Они вас не заменят”, – говорили скептики

© © Amazon

Amazon объявила о начале испытаний двуногого робота Digit компании Agility на своих предприятиях. По словам главного технолога Amazon Robotics Тая Брэди, тестирование находится на ранней стадии, и компании требуется время, чтобы лучше понять технологию и оценить ее соответствие процессам Amazon.

Digit предназначен для работы в помещениях, предназначенных для людей, перемещения, захвата и обработки предметов, что делает его подходящим для работы на складах. Первоначальное применение Digit компанией Amazon предполагается в сфере переработки грузов, где он может помочь сотрудникам выполнять повторяющуюся работу по перемещению пустых контейнеров.