На складе Amazon теперь работает гуманоидный робот

На складе интернет-магазина Amazon теперь работает гуманоидный робот
“Они вас не заменят”, – говорили скептики
Amazon объявила о начале испытаний двуногого робота Digit компании Agility на своих предприятиях. По словам главного технолога Amazon Robotics Тая Брэди, тестирование находится на ранней стадии, и компании требуется время, чтобы лучше понять технологию и оценить ее соответствие процессам Amazon.
Digit предназначен для работы в помещениях, предназначенных для людей, перемещения, захвата и обработки предметов, что делает его подходящим для работы на складах. Первоначальное применение Digit компанией Amazon предполагается в сфере переработки грузов, где он может помочь сотрудникам выполнять повторяющуюся работу по перемещению пустых контейнеров.
Недавно компания объявила о расширении производства роботов, открыв новую фабрику, способную выпускать более 10 000 роботов в год.