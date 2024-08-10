Что стало с семью чудесами света в наши дни?

Семь чудес света античной эпохи — уникальные памятники древней архитектуры, которые до сих пор обладают огромной важностью для историков. Проблема только в том, что до наших дней дошли в основном предания о них — сами же чудеса давно канули в лету. Рассказываем, что произошло с каждым из них.

© Wikipedia

Пирамида Хеопса

Пирамида Хеопса — единственное древнее чудо света, которое сохранилось и по сей день. Монументы на плато Гиза были построены в 2500-х годах до нашей в эпоху четвертой династии Египта: в их создании участвовали три поколения строителей. Пирамиды были гробницами фараонов, наделенными важным религиозным значением… Но их разграбили еще тысячи лет назад. Повреждения от времени и мародеров не помешали пирамидам дойти до наших времен: сейчас они считаются одними из самых узнаваемых сооружений на планете.

© Wikipedia

Мавзолей в Галикарнасе

Знаменитый мавзолей, построенный в городе Галикарнас на западном побережье современной Турции, был предназначен для карийского короля Мавсола и его семьи. 45-метровое сооружение содержало более 400 скульптур от именитых скульпторов греческого мира: многие философы и историки восторгались красотой гробницы — именно она и закрепила за мавзолеем статус одного из чудес света. Правда, мы уже не сможем приобщиться к прекрасному. Мавзолей в Галикарнасе был разрушен, и ни один исторический документ не рассказывает, как это произошло. Мы знаем только то, что к 1402 году от него остались лишь руины.

© Wikipedia

Храм Артемиды Эфесской

На территории современной Турции также находится и другое чудо света: храм Артемиды, который некогда был частью греческого города Эфеса. По факту, он представляет собой не один храм, а целых три — каждый был построен и разрушен в разное время. Первый был уничтожен наводнением в VII веке до нашей эры, тогда как последний (IV век) простоял не одно столетие. К сожалению, в начале нашей эры сооружение серьезно пострадало от набегов готов, а то, что от него осталось, было позже разрушено христианами.

© Wikipedia

Статуя Зевса в Олимпии

Аналогичная судьба постигла величественную статую Зевса в Олимпии. Монумент V века до нашей эры, построенный из дерева и покрытый золотом, достигал 14 метров в высоту. Точная история памятника неизвестна, и его крайне тяжело отследить по историческим источникам. Мы знаем, что он сохранился как минимум до 391 года, когда римский император Феодосий I Великий закрыл все языческие храмы в стране. Вероятнее всего, статуя Зевса была уничтожена, когда сгорел сам храм — где-то в 400-х годах.

© Wikipedia

Колосс Родосский

33-метровая бронзовая статуя греческого бога солнца Гелиоса была главной достопримечательностью острова Родос. Историки не уверены, где именно в гавани она находилась, как она была построена и даже в какой позе пребывала статуя. Жители острова почитали Гелиоса, поэтому, когда памятник богу был разрушен в результате землетрясения, обитатели Родоса сочли природный катаклизм за плохое знамение и решили не восстанавливать Колосса.

© Wikipedia

Александрийский маяк

Если большинство других чудес света выполняли религиозную или монументальную роль, то Александрийский маяк был практическим сооружением. Он непосредственно помогал бурной морской индустрии Александрии. 100-метровый маяк был построен по приказу Птолемея II чтобы поддержать развитие молодого города, который стремительно становился самым важным торговым портом в Средиземноморье. Александрийский маяк пережил иностранные вторжения и стихийные бедствия, но, к сожалению, пал жертвой землетрясения.

© Wikipedia

Висячие сады Семирамиды

Наконец, знаменитые висячие сады — пожалуй, самое таинственное чудо света. Ученые до сих пор не уверены, что они вообще существовали в реальности. По преданиям сады были построены вавилонским царем Навуходоносором II в VII веке до нашей эры: источники утверждают, что они выглядели как многоэтажная башня, засаженная растениями. Однако эта информация дошла даже до древних историков из вторых рук — по факту, никто из них не видел висячие сады своими глазами. Некоторые ученые полагают, что сады пока просто не найдены; другие думают, что миф о вавилонском чуде света родился в результате плохой коммуникации, и на самом деле речь идет о каком-то ассирийском памятнике.