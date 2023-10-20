Новый «атлас» мозга обезьяны картирует 4,2 млн клеток

Американские ученые представили беспрецедентный «атлас» мозга приматов, в котором картируется 4,2 млн клеток. Научная работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

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Для исследований использовалась взрослая макака-резус (Macaca mulatta), так как именно этот вид обезьяны обычно используемой в качестве модели для исследования человеческого восприятия, познания, старения и неврологических заболеваний.

Для создания атласа исследовались 30 областей мозга. В карту были внесены 4,2 млн клеток. Для сравнения: мозг макаки насчитывает в общей сложности более 6 млрд клеток. На основе молекулярных данных группа ученых определила 112 разных типов и подтипов клеток. Специалисты нанесли на карту распределение клеток в морщинистой коре головного мозга и в областях мозга под корой, плюс, в мозжечке в нижней части мозга.

«Насколько нам известно, эти данные представляют собой самый большой и полный мультимодальный молекулярный атлас среди всех приматов, не являющихся человеком на сегодняшний день», — подчеркивают ученые.