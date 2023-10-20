YouTube позволит авторам видео петь голосами популярных исполнителей
Но пока по этому поводу идут переговоры
Недавно YouTube анонсировал много новых функций. Но оказалось, что видеохостинг готовит ещё одно нововведение, переговоры по которому ещё продолжаются.
Речь идёт о некоем инструменте, работающем на ИИ, который позволит авторам видео записывать аудиодорожки голосами известных исполнителей. Переговоры по этому поводу конфиденциальны, поэтому информации ещё мало.
От неназванных источников известно, что YouTube пытается договориться с правообладателями об использовании известных песен для обучения своего ИИ инструмента.
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