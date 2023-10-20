YouTube позволит авторам видео петь голосами популярных исполнителей

Но пока по этому поводу идут переговоры

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Недавно YouTube анонсировал много новых функций. Но оказалось, что видеохостинг готовит ещё одно нововведение, переговоры по которому ещё продолжаются.

Речь идёт о некоем инструменте, работающем на ИИ, который позволит авторам видео записывать аудиодорожки голосами известных исполнителей. Переговоры по этому поводу конфиденциальны, поэтому информации ещё мало.